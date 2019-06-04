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РИА Новости

Посольство России направило более 80 нот в британский МИД по делу Скрипалей

Вчера, 11:36
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© AP Photo / PA / Ben BirchallПарк в Солсбери, где были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Парк в Солсбери, где были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© AP Photo / PA / Ben Birchall
Парк в Солсбери, где были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Мария Табак. Более 80 дипломатических нот, направленных в МИД Великобритании, и запрос Генпрокуратуры РФ по инциденту в Солсбери остаются без ответа, говорится в переданном в РИА Новости комментарии посольства РФ в Лондоне.
"Сегодня исполняется ровно 15 месяцев с момента таинственного инцидента в Солсбери. К сожалению, на неоднократные призывы России снять завесу секретности с обстоятельств, хода и результатов расследования, дать возможность встретиться с пострадавшими Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией и начать предметное взаимодействие для выяснения истинных причин случившегося каких-либо вразумительных ответов от официального Лондона так и не последовало. Более 80 дипломатических нот, направленных в Форин-офис, а также запрос по линии Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи на сегодняшний день остаются без ответа", - говорится в комментарии.
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Отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери
По мнению дипмиссии, при отсутствии доказательств виновности России расследование "рассыпается на глазах", комментариев правительства становится все меньше, а "утечек" в СМИ со ссылками на анонимные источники – все больше.
"Хотели бы в очередной раз призвать британские власти отказаться от деструктивной и ничем не подкрепленной риторики "хайли-лайкли" (highly likely – "с высокой степенью вероятности", это выражение использовалось британскими властями для характеристики причастности РФ к инциденту в Солсбери) , вернуться в правовое поле и ответить на главные вопросы – какова судьба и состояние здоровья Сергея Скрипаля и его дочери, пропавших на территории Великобритании более года назад, кто на самом деле стоит за их отравлением и исчезновением, каким образом проходило их лечение, действительно ли британские правоохранительные органы заинтересованы в поиске правды о произошедшем и каковы официальные результаты этого расследования", - подчеркивает посольство.
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Дипмиссия подчеркивает, что РФ нацелена на установление истины касательно инцидента.
"Посольство будет добиваться от британских властей исчерпывающей информации и выполнения всех своих международно-правовых обязательств в части предоставления консульского доступа к нашим гражданам и оказания правовой помощи в рамках действующей нормативной базы", - указывается в сообщении.
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Москва заинтересовалась сообщениями об "отравленных в Солсбери детях"
В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Москва категорически отрицает свою причастность к событиям в Солсбери. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
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Сергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейПосольство России в ВеликобританииФорин-офисВеликобританияВ мире
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