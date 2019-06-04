В убийстве бывшего спецназовца заподозрили уроженцев одной из стран СНГ

"Сотрудники подмосковной полиции в кратчайшие сроки установили и задержали по адресам временного проживания в городе Москве двоих уроженцев одной из стран СНГ 1977 года рождения и 1982 года рождения - участников драки, произошедшей 1 июня в поселке Путилково, в ходе которой погиб экс-боец спецназа ГРУ, а местный житель 1991 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение с ножевым ранением", – сообщила Петрова.