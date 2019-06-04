В убийстве бывшего спецназовца заподозрили уроженцев одной из стран СНГ

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Задержанные по подозрению в убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Красногорске являются уроженцами одной из стран СНГ, сообщила РИА Новости глава пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.
"Сотрудники подмосковной полиции в кратчайшие сроки установили и задержали по адресам временного проживания в городе Москве двоих уроженцев одной из стран СНГ 1977 года рождения и 1982 года рождения - участников драки, произошедшей 1 июня в поселке Путилково, в ходе которой погиб экс-боец спецназа ГРУ, а местный житель 1991 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение с ножевым ранением", – сообщила Петрова.
Она добавила, что в ближайшее время они будут доставлены в следственные органы, сейчас полиция продолжает розыск всех участников драки.
Ранее в управлении СК и МВД по Московской области сообщили, что 1 июня неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском, возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Погибший - боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин.