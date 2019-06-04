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РИА Новости

"Яндекс" и ФСБ смогут найти решение для выполнения закона, считает эксперт

Вчера, 11:32
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Яндекс" и Федеральная служба безопасности смогут найти решение для выполнения закона без технических трудностей для интернет-компании, ситуация несравнима историей с Telegram, считает эксперт в области цифровой экономики Арсений Щельцин.
Ранее во вторник РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", однако компания отказывается их передать: ключи могут дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса". Оба сервиса находятся в реестре организаторов распространения информации, а по "пакету Яровой" с 20 июля 2016 года ФСБ может потребовать от любого сервиса из этого реестра передать ему "информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети интернет". За отказ передать ключи шифрования ранее был заблокирован мессенджер Telegram.
Офис компании Яндекс
Вчера, 10:25
Эксперт прокомментировал данные о запросе ФСБ ключей шифрования у "Яндекса"
"Уверен, что компетентные органы и крупнейший интернет-гигант России найдут решения выполнить закон без технических трудностей для "Яндекса". Промедление с открытым вопросом в паблике бьет одновременно и по компании, и по ответственному регулятору", - сказал Щельцин.
"В будущем вполне возможно достижение оперативных целей государства за счет технологий, заложенных в законе о суверенном интернете, не прибегая дополнительным интеграциям", - добавил он.
"Текущую ситуацию можно назвать небольшой бюрократической заминкой, и эта история несравнима с Telegram", - уверен эксперт.
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ЯндексФСБ РФРоссияТехнологииОбщество
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