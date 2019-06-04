В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 370 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 1 тысяча 800 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 2 тысячи 170 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 376 человек (женщин – 113, детей – 192), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 тысяча 794 человека (женщин – 538, детей – 915)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток граждане Сирии не возвращались.

За прошедшие сутки российской стороной в Алеппо проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,17 тонны.