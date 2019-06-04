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РИА Новости

Немецкие бизнесмены заявили об утрате доверия к правительству Меркель

Вчера, 11:26
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 4 июн — РИА Новости. Президент Федерального союза немецкой промышленности Дитер Кемпф заявил, что бизнесмены утратили доверие к правительству канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
По его словам, представители промышленной сферы "озабочены" будущим Германии, а также судьбой предприятий и предпринимателей, поскольку определить конкретный экономический и политический курс правительства сложно.

"Мы ожидаем от "большой коалиции" ответов на глобальные вопросы нашего времени. Мы хотим говорить о том, как мы создадим благосостояние завтра. Вместе этого нам предлагается несмелая работа в мелких политических вопросах, возможно, в надежде на улучшение следующих результатов соцопросов", — сказал Кемпф, выступая на конференции в Берлине.

Он также отметил, что итоги выборов в Европарламент и результаты социологических опросов для обеих "народных партий" — ХДС и СДПГ — "были скорее разрушительными".
Канцлер Германии Ангела Меркель
29 мая, 18:30
Хромая утка и гадкий утенок. Меркель останется канцлером из-за "ерунды"Посмотрела Ангела Меркель на итоги выборов в Европарламент и поняла, что нечего ей в Брюсселе делать. Не факт, что с ней там будут считаться, даже если она станет президентом ЕС. А в Германии у нее все-таки синица в руках. И пока она ее никому не отдаст.
Выборы в Европарламент состоялись 23-26 мая. По итогам голосования в Германии христианские демократы (альянс ХДС/ХСС) набрали большинство голосов — 28,9%, на втором месте — партия "Зеленые" с 20,5%. Социал-демократическая партия Германии, которая входит в правительство "большой коалиции" в ФРГ, стала третьей, получив лишь 15,8%.
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Ангела МеркельГерманияВ мире
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