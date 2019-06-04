Крымчанин получил почти два года тюрьмы за изготовление взрывных устройств

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Алуштинский городской суд в Крыму приговорил к 1 году и 8 месяцам лишения свободы 19-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном изготовлении, хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в публичных призывах к экстремистской деятельности, информирует управление ФСБ по региону.

Следствие установило, что житель Алушты Альберт Круглов опубликовал на своей странице в социальной сети сообщение, содержащее призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку религиозной принадлежности. В июле 2018 года сотрудники УФСБ изъяли в доме Круглова два изготовленных им самодельных устройства с поражающими элементами, замаскированные под термос и бутылку, сам фигурант был задержан.

"Алуштинский городской суд признал Альберта Круглова виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 60 тысяч рублей", - отметили в ведомстве.