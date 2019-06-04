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РИА Новости

Экс-главу подразделения РЖД во Владивостоке заподозрили в коррупции

Вчера, 11:20
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ХАБАРОВСК, 4 июн — РИА Новости. Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении бывшего начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске проводятся масштабные обыски в рамках расследования дела о получении взяток работниками РЖД. Дела возбуждены в отношении трех маневровых диспетчеров, которые подозреваются в получении взяток от фирм за "покровительство" при подаче и уборке вагонов. Возбуждены дела по статье "получение взятки". Одновременно работают 20 следственно-оперативных групп: проведены обыски в жилых, подсобных помещениях, автомобилях, принадлежащих подозреваемым и их коллегам, по месту работы сотрудников ОАО "РЖД".
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"Возбуждены уголовные дела в отношении бывшего начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций", - сообщает следственное управление.
Отмечается, что экс-сотрудник ОАО "РЖД" подозревается в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных статьями "получение взятки в крупном размере" и "получение взятки в особо крупном размере". Уточняется, что общий размер взяток по возбужденным делам в отношении бывшего начальника Владивостокского центра и трех диспетчеров, по предварительным данным, составляет около 3,5 миллиона рублей.
Оперативное сопровождение по делу осуществляется несколькими правоохранительными органами, выявившими коррупционное деяние: УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу, УФСБ России по Приморскому краю.
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