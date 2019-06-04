Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаш

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законность продления ареста обвиняемого в госизмене сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил постановление оставить без изменения жалобу без удовлетворения", - огласил судья.
Таким образом, ученый останется под стражей до 20 июля. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно". Слушателей пустили лишь на оглашение.
Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект.
В мае 75-летнего ученого, у которого, по словам адвоката, "целый букет заболеваний", перевели из СИЗО в московскую горбольницу №20. Постановление о необходимости обеспечить лечение Кудрявцева за пределами изолятора в апреле принял Европейский суд по правам человека. В данный момент Кудрявцева вернули в СИЗО Лефортово. По словам его супруги Ольги, в рамках исследования вен конечностей у него обнаружена непроходимость 90%, а также проблемы с почками.