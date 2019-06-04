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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаш

Вчера, 11:17
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший сотрудник ЦНИИмаш 75-летний Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене
Бывший сотрудник ЦНИИмаш 75-летний Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Бывший сотрудник ЦНИИмаш 75-летний Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законность продления ареста обвиняемого в госизмене сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил постановление оставить без изменения жалобу без удовлетворения", - огласил судья.
Таким образом,  ученый останется под стражей до 20 июля. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно". Слушателей пустили лишь на оглашение.
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Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект.
В мае 75-летнего ученого, у которого, по словам адвоката, "целый букет заболеваний", перевели из СИЗО в московскую горбольницу №20. Постановление о необходимости обеспечить лечение Кудрявцева за пределами изолятора в апреле принял Европейский суд по правам человека. В данный момент Кудрявцева вернули в СИЗО Лефортово. По словам его супруги Ольги, в рамках исследования вен конечностей у него обнаружена непроходимость 90%, а также проблемы с почками.
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Виктор КудрявцевЦНИИМАШРоссияПроисшествия
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