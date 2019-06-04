Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаш

Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект.

В мае 75-летнего ученого, у которого, по словам адвоката, "целый букет заболеваний", перевели из СИЗО в московскую горбольницу №20. Постановление о необходимости обеспечить лечение Кудрявцева за пределами изолятора в апреле принял Европейский суд по правам человека. В данный момент Кудрявцева вернули в СИЗО Лефортово. По словам его супруги Ольги, в рамках исследования вен конечностей у него обнаружена непроходимость 90%, а также проблемы с почками.