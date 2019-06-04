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РИА Новости

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье

Вчера, 11:16
79449
Никита Белянкин
Никита Белянкин
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего военнослужащего Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Уточняется, что оба являются уроженцами одной из стран СНГ.

"Роль каждого из них устанавливается следствием", — добавила Петренко.

У задержанных прошли обыски, допрошены более 50 свидетелей.
"По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", — отметила представитель СК.
Также она рассказала, что установлены все участники происшествия, с некоторыми уже работают следователи.
Трагедия произошла в ночь на воскресенье в подмосковном Путилково под Красногорском. Двадцатичетырехлетний бывший спецназовец ГРУ погиб от удара ножом в сердце при попытке спасти мужчину, которого избивала толпа.
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеСледственный комитет РФПроисшествия
Популярные комментарии
Родители остались без сына, девушка без жениха, отечество без защитника и потенциального потомства воспитанного в духе патриотизма...но зато есть "Жители СНГ" которые размахивают в России ножами и. ведут разгульную жизнь и пользуются в России правами которые отсутствуют у большинства Россиян на их родине...печально.
4 июня, 12:29
Сергей Бумбараш
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Парня жаль Но подготовка подвела
4 июня, 11:44
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