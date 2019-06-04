Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего военнослужащего Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Уточняется, что оба являются уроженцами одной из стран СНГ.

"Роль каждого из них устанавливается следствием", — добавила Петренко.

У задержанных прошли обыски, допрошены более 50 свидетелей.

"По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", — отметила представитель СК.

Также она рассказала, что установлены все участники происшествия, с некоторыми уже работают следователи.