Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего военнослужащего Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Уточняется, что оба являются уроженцами одной из стран СНГ.
"Роль каждого из них устанавливается следствием", — добавила Петренко.
У задержанных прошли обыски, допрошены более 50 свидетелей.
"По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", — отметила представитель СК.
Также она рассказала, что установлены все участники происшествия, с некоторыми уже работают следователи.
Трагедия произошла в ночь на воскресенье в подмосковном Путилково под Красногорском. Двадцатичетырехлетний бывший спецназовец ГРУ погиб от удара ножом в сердце при попытке спасти мужчину, которого избивала толпа.