В Казани неделю не могут найти мужчину, сбежавшего из суда после приговора

КАЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Полиция продолжает розыск мужчины, ушедшего из зала суда в Казани сразу после вынесения ему обвинительного приговора 29 мая, сообщает управление МВД России по Казани.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что подсудимый, находившийся под подпиской о невыезде, днем 29 мая выслушал приговор Ново-Савиновского районного суда Казани, назначившего ему наказание в виде реального лишения свободы, отпросился в туалет и покинул здание суда.

"Сотрудники полиции Казани проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения осужденного Ново-Савиновским судом города Казани 38-летнего Зиганшина Ирека Фаридовича. 29 мая текущего года судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного статьей "мошенничество", - говорится в сообщении.

По информации УМВД, мужчине примерно 50-55 лет, рост 170-175 сантиметров. Он среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в ветровку темно-синего цвета на молнии, со вставками белого цвета в виде трех полосок на рукавах, брюки темного цвета, кроссовки черного цвета с белой вставкой, футболку белого цвета.