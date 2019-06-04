В Донецке в мечети находились около 70 человек при обстреле со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Около 70 человек находились в мечети в Донецке в момент обстрела, никто не пострадал, сообщил во вторник РИА Новости председатель городской мусульманской общины Рашид Брагин.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики утром во вторник обстреляли мечеть в Донецке во время празднования большого мусульманского праздника Ураза-байрам.
"Около 70 человек было в момент обстрела. Мероприятие должно было начинаться у нас в 8.30 (совпадает с мск), а обстрелы были в промежутке 7.15-7.30. Было четыре прилета, нашли мину 82 калибра. Попали в купол мечети, стены посечены. Это целенаправленно по мечети били. Во дворе были дети, украшали шарами, у всех праздничное настроение и вот нам подарок сделали", - рассказал Брагин.
По его словам, всего на самом празднике ожидалось более 500 человек.
"Сюда ехали автобусы с людьми, здесь к началу должно было быть более 500 человек... Сегодня должна проходить праздничная молитва. Мы сразу же на первый этаж всех людей эвакуировали. Там более-менее безопасно, и там мы быстро прочитали молитву. А люди, которые не успели приехать, они прям на улице прочитали молитву", - добавил председатель мусульманской общины Донецка.
Мусульманский праздник Ураза-байрам начинается в 2019 году 4 июня. Ураза-байрам – один из двух главных праздников в исламе. Это праздник разговенья, который означает завершение поста в месяце рамадан.