В Донецке в мечети находились около 70 человек при обстреле со стороны ВСУ

"Около 70 человек было в момент обстрела. Мероприятие должно было начинаться у нас в 8.30 (совпадает с мск), а обстрелы были в промежутке 7.15-7.30. Было четыре прилета, нашли мину 82 калибра. Попали в купол мечети, стены посечены. Это целенаправленно по мечети били. Во дворе были дети, украшали шарами, у всех праздничное настроение и вот нам подарок сделали", - рассказал Брагин.