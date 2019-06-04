Kia назовет свой новый кроссовер Seltos

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Компания KIA рассказала подробности о новом компактном кроссовере, который будет продаваться в России, сообщает "Автостат".
Модель получит название Seltos — это адаптация имени мифологического персонажа Кельта, сына Геракла и Кельтины.
Концептуальный кроссовер KIA SP Signature
KIA Seltos создан на основе концепта SP Signature. В дизайне нового кроссовера сочетаются очертания традиционного внедорожника и удлиненный капот, строгая линия, формирующая облик переднего бампера, и очерченные грани на поверхностях.
Премьера новинки состоится в июне, во втором полугодии автомобиль начнет продаваться на рынках Южной Кореи и некоторых других регионах мира. В России KIA Seltos появится в 2020 году.
Новые фото Kia Seltos: конкурент Креты готов к продажам https://t.co/xHpzIyzhr4— За_рулём.РФ (@zr_ru) 4 июня 2019 г.
Компания официально заявила, что кроссовер будет носить имя Seltos во всех странах мира.
(https://t.co/xHpzIyzhr4)#зарулем #zr_ru pic.twitter.com/8fdV0w8pQ5