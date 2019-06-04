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РИА Новости

Kia назовет свой новый кроссовер Seltos

Вчера, 11:09
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© Фото : Киа Моторс Россия и СНГKIA Seltos
KIA Seltos
© Фото : Киа Моторс Россия и СНГ
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Компания KIA рассказала подробности о новом компактном кроссовере, который будет продаваться в России, сообщает "Автостат".
Модель получит название Seltos — это адаптация имени мифологического персонажа Кельта, сына Геракла и Кельтины.
© Фото : Киа Моторс Россия и СНГКонцептуальный кроссовер KIA SP Signature
Концептуальный кроссовер KIA SP Signature
© Фото : Киа Моторс Россия и СНГ
Концептуальный кроссовер KIA SP Signature
KIA Seltos создан на основе концепта SP Signature. В дизайне нового кроссовера сочетаются очертания традиционного внедорожника и удлиненный капот, строгая линия, формирующая облик переднего бампера, и очерченные грани на поверхностях.
Премьера новинки состоится в июне, во втором полугодии автомобиль начнет продаваться на рынках Южной Кореи и некоторых других регионах мира. В России KIA Seltos появится в 2020 году.
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АвтоKia Motors
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