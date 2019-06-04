Kia назовет свой новый кроссовер Seltos

KIA Seltos создан на основе концепта SP Signature. В дизайне нового кроссовера сочетаются очертания традиционного внедорожника и удлиненный капот, строгая линия, формирующая облик переднего бампера, и очерченные грани на поверхностях.

Премьера новинки состоится в июне, во втором полугодии автомобиль начнет продаваться на рынках Южной Кореи и некоторых других регионах мира. В России KIA Seltos появится в 2020 году.