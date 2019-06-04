Эксперт рассказал, кого могут коснуться новые санкции США

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Новый законопроект, запрещающий въезд в США причастным к вмешательству в американские выборы, может коснуться упомянутых в докладе Мюллера россиян, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, эксперт РСМД Владимир Батюк.

Ранее сообщалось, что сенат США в понедельник единогласно одобрил законопроект о запрете въезда в страну лицам, причастным к вмешательству в американские выборы. Инициатива, получившая название "Закон сдерживания" (DETER Act - Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act" , "Защита выборов от троллей вражеских режимов") предлагает "сделать невъездными (в США) иностранных лиц, которые ненадлежащим образом вмешиваются в выборы США".

"В докладе Мюллера небезызвестном уже указывалось на некоторых российских граждан, которые якобы вмешивались в американские выборы 2016 года. Очевидно, что вот этих людей, которых в США назвали офицерами главного разведывательного управления российских вооруженных сил, внесут в список лиц, которым будет запрещен въезд в США", - заявил политолог РИА Новости.

По его оценке, ответные меры со стороны Москвы могут последовать, если в список войдут высокопоставленные российские должностные лица, но пока, кроме как в докладе Мюллера, никаких других имен не называлось.

Вероятность того, что законопроект получит одобрение палаты представителей высока, считает Батюк.

"Шансы достаточно велики, с учетом тех настроений, которые сейчас доминируют в США. К тому же ввиду начавшейся президентской кампании по выборам 2020 года демократы очень заинтересованы в том, чтобы и дальше будировать эту тему", - заявил он.

Американские спецслужбы обвиняли Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. Предвыборный штаб президента Дональда Трампа также подвергся обвинениям в связях с российским правительством.