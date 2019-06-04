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РИА Новости

Задержанный экс-глава медцентра в Новосибирске попал в больницу

Вчера, 11:01
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НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Бывший директор медцентра им. Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ в Новосибирске, известный кардиохирург Александр Караськов, который в понедельник был задержан правоохранительными органами, попал в больницу, сообщила во вторник РИА Новости его дочь Марина.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что в отношении Караськова возбудили уголовное дело. По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело возбуждено по статье о присвоении и растрате в крупном размере. Издание сообщало, что дело заведено на Караськова и его супругу Ирину Бойцову, занимавшую пост замдиректора клиники по организационно-клинической работе, и будет объединено с расследованием в отношении замдиректора центра им. Мешалкина по научной части Евгения Покушалова, обвиняемого в хищении 1,3 миллиарда рублей. Предполагается, что Центральный районный суд Новосибирска 5 июня изберет подозреваемым меру пресечения.
Евгений Покушалов в Центральном районном суде Новосибирска
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"После того, как вчера были проведены следственные действия, родителям резко стало плохо. Отец госпитализирован в горбольницу в тяжелом состоянии. Точно не знаю, что с ним происходит, мы не можем ничего узнать, но что-то с сердцем. Мать тоже в плохом состоянии, у нее варикозная болезнь и бронхоспазмы, а в камере курят и очень холодно", - рассказала Марина Караськова.
Она сообщила, что матери в СИЗО в понедельник уже вызывали скорую помощь. По ее словам, тяжелая варикозная болезнь может грозить ампутацией конечностей. "Люди оба одновременно в связи со стрессом попали в критическое состояние по здоровью…", - сказала она, добавив, что серьезно опасается за жизнь и здоровье родителей.
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В мае Минздрав РФ снял Караськова с должности директора медицинского центра. Позже он добровольно сдал мандат депутата Законодательного собрания Новосибирской области, объяснив это неучтенным в декларации о доходах и имуществе жилым домом. Караськов работал в Центре им. акад. Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ более 35 лет. Он прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора по научной работе (1998-1999). Пост директора института занимал с 1999 года. Караськов - известный сердечно-сосудистый хирург, выполняющий все виды вмешательств на сердце и сосудах.
В феврале 2019 года следователи УФСБ по Новосибирской области заподозрили и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (около 1,3 миллиарда рублей) и легализации полученных преступным путем денег заместителю Караськова Евгению Покушалову. Он был заключен под стражу, а 15 апреля переведен под домашний арест. Сам Покушалов на первом заседании суда по избранию ему меры пресечения заявлял, что не виновен, не понимает обвинения, и называл происходящее беспределом. Его защита и Караськов заявляли СМИ, что Покушалов не имел никакого отношения к госзакупкам в медучреждении.
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