Умерла жена президента Израиля Нехама Ривлин

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июн — РИА Новости. В Израиле скончалась супруга президента Реувена Ривлина Нехама Ривлин, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ей было 73 года. В среду первой леди исполнилось бы 74.

Несколько месяцев назад Нехаме Ривлин пересадили донорское легкое. Операция потребовалась из-за легочного фиброза, которым она страдала несколько лет.

"Мы все молились за ее выздоровление в последний период, когда она мужественно боролась за свою жизнь", — сказано в заявлении от имени Нетаньяху.

Нехама вышла замуж за Реувена Ривлина в 1970 году. Для него это второй брак, для нее — первый. У них трое детей и семеро внуков.