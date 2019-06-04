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РИА Новости

Умерла жена президента Израиля Нехама Ривлин

Вчера, 10:58
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CC BY-SA 3.0 / Mark Neyman / Супруга президента Израиля Реувена Ривлина Нехама Ривлин
Супруга президента Израиля Реувена Ривлина Нехама Ривлин
CC BY-SA 3.0 / Mark Neyman /
Супруга президента Израиля Реувена Ривлина Нехама Ривлин . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июн — РИА Новости. В Израиле скончалась супруга президента Реувена Ривлина Нехама Ривлин, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Ей было 73 года. В среду первой леди исполнилось бы 74.
Несколько месяцев назад Нехаме Ривлин пересадили донорское легкое. Операция потребовалась из-за легочного фиброза, которым она страдала несколько лет.

"Мы все молились за ее выздоровление в последний период, когда она мужественно боролась за свою жизнь", — сказано в заявлении от имени Нетаньяху.

Нехама вышла замуж за Реувена Ривлина в 1970 году. Для него это второй брак, для нее — первый. У них трое детей и семеро внуков.
В качестве первой леди Израиля она занималась защитой окружающей среды и выступала в поддержку женщин и детей.
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ИзраильВ мире
Популярные комментарии
Глумиться над смертью человека большой грех. Соболезнования народу Израиля, родным и близким!
4 июня, 12:46
О Отец Прохор
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