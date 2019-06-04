В Ростове-на-Дону арестовали обвиняемого в убийстве экс-помощника депутата

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу местного жителя, который, по версии следствия, стрелял в знакомого, а потом зарезал его, сообщил РИА Новости представитель СУСК по Ростовской области.

Как указывает следствие, 1 июня 32-летний житель Ростова распивал спиртное со своим знакомым в квартире на Суздальском переулке.

"В ходе ссоры… он произвел не менее двух выстрелов из травматического пистолета "Гроза – 04С" в голову своему 38-летнему знакомому, после чего нанес ему режущим предметом множественные ранения", - сказал представитель СК по области, отметив, что потерпевший умер на месте. Кроме того, по данным следствия, обвиняемый совершил "иные действия сексуального характера" в отношении 31-летней местной жительницы.

По информации источника в правоохранительных органах, убит Михаил Бакланов. Руководитель фракции КПРФ в областном парламенте Евгений Бессонов подтвердил РИА Новости, что Бакланов, который работал его помощником в прошлом созыве, убит 1 июня.