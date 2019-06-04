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РИА Новости
Танки
Это подкаст о танках и обо всем, что с ними связано. Вместе с экспертами World of Tanks мы проследим историю самых знаменитых танков мира, секретных проектов и прототипов, так и не вошедших в производство. Расскажем о сражениях и тактике ведения боя, лучших инженерах, механиках и конструкторах.

Легендарные танковые асы. Бийот, Пул, Рэдли-Уолтерс

Вчера, 12:00
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Танки
Легендарные танковые асы. Бийот, Пул, Рэдли-Уолтерс
Вчера, 12:00
Экипаж французского офицера Пьера Бийота за один день уничтожил 13 фашистских танков. Американец Лафайет Пул провёл свой экипаж через Францию и Бельгию и возглавил 21 танковую атаку. Канадец Сидней Рэдли-Уолтерс ради поддержания морального духа солдат мог пожертвовать танками своего взвода. Какими они были – танковые асы союзных войск.
Вторая мировая война обрушилась на Францию 10 мая 1940-го года. Фашистские танки прошли через горы Арденны, и уже к утру плацдарм на берегу Мааса принадлежал немцам. Их дивизии устремились к высотам южнее городка Седан, к деревушке Стон. 16 мая 1940 года туда отправили французский танк Char B1 Bis с командиром Пьером Бийотом, будущим танковым асом и министром обороны Франции. Но самоотверженность и героизм одного офицера не могли решить исход Второй мировой войны для страны. В июне 1940-го Франция капитулировала.
Через 4 года, в ходе грандиозной операции “Нептун”, на берега Нормандии высадились 156 тысяч солдат союзных войск. Среди них – будущий техасский танковый ас Лафайет Пул и Сидней Рэдли-Уолтерс, которому было суждено стать самым результативным канадским танкистом в истории Второй мировой войны.
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm
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Эпизод подготовила Асмик Аракелян
Монтировал Андрей Темнов
Эксперт эпизода историк Юрий Бахурин
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