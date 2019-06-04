Легендарные танковые асы. Бийот, Пул, Рэдли-Уолтерс

Вторая мировая война обрушилась на Францию 10 мая 1940-го года. Фашистские танки прошли через горы Арденны, и уже к утру плацдарм на берегу Мааса принадлежал немцам. Их дивизии устремились к высотам южнее городка Седан, к деревушке Стон. 16 мая 1940 года туда отправили французский танк Char B1 Bis с командиром Пьером Бийотом, будущим танковым асом и министром обороны Франции. Но самоотверженность и героизм одного офицера не могли решить исход Второй мировой войны для страны. В июне 1940-го Франция капитулировала.