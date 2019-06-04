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РИА Новости

В Пензенской области в ДТП с "Газелью" погиб человек

Вчера, 10:51
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Один человек погиб и 10 пострадали при столкновении грузопассажирской "Газели" и автомобиля Hyundai на 754-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
"В 09.10 на 754 километре ФАД М-5 "Урал" водитель, управляя автомобилем "Газель" (грузопассажирская), выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (выезд запрещен), и совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомобилем Hyundai", - сообщили в ГИБДД,
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
Водитель "Газели" в результате ДТП погиб. Водитель автомобиля Hyundai, восемь его пассажиров и один пассажир автомобиля "Газель" госпитализированы.
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