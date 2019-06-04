В Новочебоксарске арестовали второго подозреваемого в избиении санитара

По версии следствия, вечером 26 мая бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову о необходимости оказания помощи во двор дома №14 по улице Советской в городе Новочебоксарске. Там подозреваемые, будучи в состоянии опьянения, подошли к вышедшему из автомобиля скорой помощи санитару и из хулиганских побуждений нанесли ему множество ударов кулаками по голове, после чего скрылись с места преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений). Первый подозреваемый, 26-летний местный житель, 29 мая был помещен под домашний арест.