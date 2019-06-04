В Новочебоксарске арестовали второго подозреваемого в избиении санитара

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Второй мужчина, подозреваемый в нанесении побоев санитару скорой помощи в Новочебоксарске, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, вечером 26 мая бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову о необходимости оказания помощи во двор дома №14 по улице Советской в городе Новочебоксарске. Там подозреваемые, будучи в состоянии опьянения, подошли к вышедшему из автомобиля скорой помощи санитару и из хулиганских побуждений нанесли ему множество ударов кулаками по голове, после чего скрылись с места преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений). Первый подозреваемый, 26-летний местный житель, 29 мая был помещен под домашний арест.
"В ходе следствия также был задержан 18-летний житель города Новочебоксарска. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку установлено, что в марте и мае 2019 года в отношении него органами внутренних дел были возбуждены два уголовных дела за грабеж и кражи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.