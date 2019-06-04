В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора

"Сварщик из села Гыда Игорь Няч. Спас из огня троих человек... Когда увидел горящую многоэтажку и людей в черном дыму на третьем этаже, сориентировался моментально. Запрыгнул в ковш экскаватора, поднялся, разбил окна и вытащил из квартиры двух старушек и маленькую девочку", - написал Артюхов, приложив небольшой видеоролик о герое.

По его словам, как только спасенные оказались в безопасности, Игорь побежал помогать пожарным. Артюхов также пояснил, что мужчина ранее служил в ВДВ.

Пожар, о котором рассказал губернатор, произошел около полудня 29 мая в селе Гыда Тазовского района. Как уточнили в противопожарной службе ЯНАО, огонь охватил утеплитель трехэтажного дома на площади около одной тысячи квадратных метров, ликвидировать огонь удалось в течение часа, в том числе силами добровольной дружины. В общей сложности из горящего дома были эвакуированы шесть человек, никто не пострадал, в отличие от имущества жильцов - огонь повредил чердак и около полусотни оконных рам.