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РИА Новости

В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора

Вчера, 10:47
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© Страница Дмитрия Артюхова во ВКонтактеСкриншот видео о сварщике из села Гыда Игорь Няч
Скриншот видео о сварщике из села Гыда Игорь Няч
© Страница Дмитрия Артюхова во ВКонтакте
Скриншот видео о сварщике из села Гыда Игорь Няч
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.
"Сварщик из села Гыда Игорь Няч. Спас из огня троих человек... Когда увидел горящую многоэтажку и людей в черном дыму на третьем этаже, сориентировался моментально. Запрыгнул в ковш экскаватора, поднялся, разбил окна и вытащил из квартиры двух старушек и маленькую девочку", - написал Артюхов, приложив небольшой видеоролик о герое.
По его словам, как только спасенные оказались в безопасности, Игорь побежал помогать пожарным. Артюхов также пояснил, что мужчина ранее служил в ВДВ.
Пожар, о котором рассказал губернатор, произошел около полудня 29 мая в селе Гыда Тазовского района. Как уточнили в противопожарной службе ЯНАО, огонь охватил утеплитель трехэтажного дома на площади около одной тысячи квадратных метров, ликвидировать огонь удалось в течение часа, в том числе силами добровольной дружины. В общей сложности из горящего дома были эвакуированы шесть человек, никто не пострадал, в отличие от имущества жильцов - огонь повредил чердак и около полусотни оконных рам.
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Дмитрий АртюховЯмало-Ненецкий АОПроисшествия
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