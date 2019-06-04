МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Дмитрий Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины", сообщается на Дмитрий Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабмина.

Так, дорожная карта предполагает подготовку нового закона о контрольно-надзорной деятельности, создание структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, а также актуализацию и систематизацию требований.

В феврале, выступая с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин поручил к 1 января 2021 года пересмотреть устаревшие нормативные акты в сфере контроля и надзора, оставив только современные и при необходимости обновленные документы.

"Регуляторная гильотина"

На пленарном заседании Гайдаровского форума в январе Дмитрий Медведев предложил ввести механизм "регуляторной гильотины": так, должны утратить силу все прежние правила или ограничения, которые не будут специально одобрены или изменены. Создание нового надзорного законодательства станет шагом к изменению мышления предпринимателей, отмечал тогда первый вице-премьер Антон Силаунов.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь, заявлял, что требования государства после применения "гильотины" выстроятся по новому принципу: не по контролирующим ведомствам, а по видам бизнеса.