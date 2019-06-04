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РИА Новости

Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины"

Вчера, 10:47
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Дмитрий Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабмина.
Так, дорожная карта предполагает подготовку нового закона о контрольно-надзорной деятельности, создание структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, а также актуализацию и систематизацию требований.
Дом Правительства Российской Федерации. Архивное фото
27 марта, 04:09
В кабмине рассказали, какие нормы подвергнутся "регуляторной гильотине"
В феврале, выступая с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин поручил к 1 января 2021 года пересмотреть устаревшие нормативные акты в сфере контроля и надзора, оставив только современные и при необходимости обновленные документы.

"Регуляторная гильотина"

На пленарном заседании Гайдаровского форума в январе Дмитрий Медведев предложил ввести механизм "регуляторной гильотины": так, должны утратить силу все прежние правила или ограничения, которые не будут специально одобрены или изменены. Создание нового надзорного законодательства станет шагом к изменению мышления предпринимателей, отмечал тогда первый вице-премьер Антон Силаунов.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь, заявлял, что требования государства после применения "гильотины" выстроятся по новому принципу: не по контролирующим ведомствам, а по видам бизнеса.
По словам руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко, смысл реформы — перейти от "карательной" сущности проверок, когда все сводится к размеру штрафа, к сотрудничеству бизнеса и органов контроля. Так, эффективность надзора должна будет оцениваться по таким параметрам, как падение показателей травматизма, смертности и другими факторами, влияющими на безопасность и качество жизни людей.
Здание Торгово-промышленной палаты РФ
15 февраля, 14:54
В ТПП оценили, сколько нужно времени на реализацию "регуляторной гильотины"
374061445
Обсудить 18
Дмитрий МедведевМоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
вы хоть одно нормальное слово в статье нашли? ну что бы человеку понятно было? чисто совковая генсековская подача...типа чё то делаем.
4 июня, 11:23
нннебе немеда
3520025
бюрократический пресс, регуляторная гильотина.... слова только меняются а суть нет - выжать все до копейки.
4 июня, 11:28
ffoxxxx-06
1711002
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