МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Дмитрий Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабмина.
Так, дорожная карта предполагает подготовку нового закона о контрольно-надзорной деятельности, создание структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, а также актуализацию и систематизацию требований.
В феврале, выступая с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин поручил к 1 января 2021 года пересмотреть устаревшие нормативные акты в сфере контроля и надзора, оставив только современные и при необходимости обновленные документы.
"Регуляторная гильотина"
На пленарном заседании Гайдаровского форума в январе Дмитрий Медведев предложил ввести механизм "регуляторной гильотины": так, должны утратить силу все прежние правила или ограничения, которые не будут специально одобрены или изменены. Создание нового надзорного законодательства станет шагом к изменению мышления предпринимателей, отмечал тогда первый вице-премьер Антон Силаунов.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь, заявлял, что требования государства после применения "гильотины" выстроятся по новому принципу: не по контролирующим ведомствам, а по видам бизнеса.
По словам руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко, смысл реформы — перейти от "карательной" сущности проверок, когда все сводится к размеру штрафа, к сотрудничеству бизнеса и органов контроля. Так, эффективность надзора должна будет оцениваться по таким параметрам, как падение показателей травматизма, смертности и другими факторами, влияющими на безопасность и качество жизни людей.