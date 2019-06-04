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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Пожарную безопасность на "Кристалле" проверяли за полтора месяца до взрывов

Вчера, 10:45
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПроходная завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
Проходная завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Внеплановая проверка выполнения требований норм пожарной безопасности на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области проводилась за 1,5 месяца до серии взрывов на предприятии, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб региона.
Днем 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло три взрыва. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находится 18 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
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"Пятнадцатого апреля этого года в АО "Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" прошла внеплановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности, которая выявила 35 нарушений", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в соответствии с актом проверки руководству предприятия был установлен срок устранения всех недостатков до 26 августа 2019 года.
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Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Нижегородская областьПроисшествия
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