Пожарную безопасность на "Кристалле" проверяли за полтора месяца до взрывов

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Внеплановая проверка выполнения требований норм пожарной безопасности на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области проводилась за 1,5 месяца до серии взрывов на предприятии, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб региона.
Днем 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло три взрыва. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находится 18 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
"Пятнадцатого апреля этого года в АО "Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" прошла внеплановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности, которая выявила 35 нарушений", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в соответствии с актом проверки руководству предприятия был установлен срок устранения всех недостатков до 26 августа 2019 года.