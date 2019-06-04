МИД Ирана надеется на стабилизацию ситуации в Судане

ТЕГЕРАН, 4 июн – РИА Новости. Тегеран надеется на стабилизацию в Судане, где в течение нескольких последних дней наблюдается резкое обострение обстановки, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Надеемся, что все суданские группировки в преддверии большого мусульманского праздника, проявив уважение к требованиям народа этой страны, прекратят столкновения и предпримут шаги в направлении внутренней стабилизации и обеспечения безопасности народа Судана", - сказал Мусави, чьи слова были опубликованы в его Telegram-канале.

Он также подчеркнул необходимость передачи ведения дел страны гражданским лицам и внутреннего диалога для выхода из создавшегося кризиса.

Кроме того, Мусави предостерег от вмешательства внешних сил в дела Судана, заявив, что оно может привести к осложнению и затягиванию кризиса.

Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.

По сообщению оппозиционного комитета врачей Судана, число погибших в результате разгона палаточного лагеря превысило 30 человек, сотни получили ранения. Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти.

Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.