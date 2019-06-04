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РИА Новости

В центре Петербурга ликвидировали лабораторию по производству наркотиков

Вчера, 10:43
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству амфетамина в центре Петербурга, который распространялся через закладки, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники ГУ МВД России выявили незаконное производство синтетического наркотика в одной из квартир жилого дома в центре Петербурга", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, полицейские задержали 50-летнего местного жителя, который в своей квартире на 4-й Советской улице организовал подпольную лабораторию по производству амфетамина.
В ходе обыска оперативники изъяли оборудование для изготовления запрещенных веществ, несколько пакетиков с готовым веществом, а также химические реактивы.
"Установлено, что сбыт психотропного вещества задержанный осуществлял путем тайников-закладок с использованием интернет-мессенджера. В ходе осмотра его мобильного телефона найдены фотографии тайника-закладки, который впоследствии был обнаружен полицейскими во дворе дома, в котором проживает злоумышленник", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.
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МВД РФСанкт-ПетербургПроисшествия
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