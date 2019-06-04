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РИА Новости

Диспетчеров РЖД в Хабаровске подозревают в крупных взятках

Вчера, 10:34
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ХАБАРОВСК, 4 июн — РИА Новости. Диспетчеры ОАО "РЖД" из Хабаровска подозреваются в получении взяток в несколько миллионов рублей, в рамках расследования их дел ведутся масштабные обыски, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.
Ранее сообщалось, что в здании управления ДВЖД в Хабаровске проходят обыски.
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"Сотрудниками транспортной полиции установлено, что в течение 2017-2019 годов сотрудники ОАО "РЖД" из Хабаровска систематически получали от представителей транспортных компаний региона взятки в крупных и особо крупных размерах за общее покровительство, выражающееся в процедуре по ускоренной подаче и уборке железнодорожных вагонов, используемых коммерческими организациями. Общий размер взяток по предварительным данным составляет несколько миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждены уголовные дела по статье "получение взятки" в отношении трех маневровых диспетчеров железнодорожной станции "Хабаровск – 2".
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В сообщении говорится, что обыск и следственные действия ведут одновременно 20 следственно-оперативных групп. "Проведены обыски в жилых, подсобных помещениях, автомобилях, принадлежащих подозреваемым и их коллегам, изъяты вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что устанавливается причастность подозреваемых к другим возможным нарушениям закона. Проверяется причастность ряда должностных лиц Дальневосточной железной дороги к совершению преступлений.
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РЖДХабаровскПроисшествия
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Источник сообщил об обысках в здании ДВЖД в Хабаровске
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