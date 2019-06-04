Диспетчеров РЖД в Хабаровске подозревают в крупных взятках

"Сотрудниками транспортной полиции установлено, что в течение 2017-2019 годов сотрудники ОАО "РЖД" из Хабаровска систематически получали от представителей транспортных компаний региона взятки в крупных и особо крупных размерах за общее покровительство, выражающееся в процедуре по ускоренной подаче и уборке железнодорожных вагонов, используемых коммерческими организациями. Общий размер взяток по предварительным данным составляет несколько миллионов рублей", - говорится в сообщении.