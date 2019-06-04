Благотворительный фонд нашел новую турбазу для нижегородских детей с ВИЧ

Скандал с размещением ВИЧ-положительных детей на турбазе разгорелся в Нижнем Новгороде в понедельник. Как сообщили РИА Новости в благотворительном фонде "СТЭП", который оказывает социальную и психологическую поддержку людям, живущим с ВИЧ, руководство турбазы отказалось принять у себя группу из 50 человек, объяснив это тем, что "коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми". Руководство турбазы выдвигает свою версию, согласно которой организаторы сами забрали аванс, отказавшись проводить инструктаж с коллективом турбазы по работе с людьми с ВИЧ. По факту нарушения прав на детский отдых региональное управление СК РФ проводит доследственную проверку.