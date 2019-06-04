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РИА Новости

Благотворительный фонд нашел новую турбазу для нижегородских детей с ВИЧ

Вчера, 10:33
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Дети с ВИЧ-инфекцией из Нижнего Новгорода, которые лишились возможности отдохнуть в спортивной деревне "Новинки", поедут на другую турбазу, сообщила руководитель благотворительного фонда "СТЭП" Ольга Кузьмичева на странице фонда в социальной сети "ВКонтакте".
Скандал с размещением ВИЧ-положительных детей на турбазе разгорелся в Нижнем Новгороде в понедельник. Как сообщили РИА Новости в благотворительном фонде "СТЭП", который оказывает социальную и психологическую поддержку людям, живущим с ВИЧ, руководство турбазы отказалось принять у себя группу из 50 человек, объяснив это тем, что "коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми". Руководство турбазы выдвигает свою версию, согласно которой организаторы сами забрали аванс, отказавшись проводить инструктаж с коллективом турбазы по работе с людьми с ВИЧ. По факту нарушения прав на детский отдых региональное управление СК РФ проводит доследственную проверку.
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"Решился вопрос о том, где и какая турбаза разместит нас и всех, кто участвует в нашем празднике и мероприятии 7, 8, 9 июня. Как мы и говорили: дети должны быть счастливы", - написала Кузьмичева.
Она поблагодарила всех, кто оказал моральную поддержку благотворительному фонду.
"Мы будем продолжать заниматься тем, чем занимались… Надо, чтобы тот случай положил конец такому отношению к людям, живущим с ВИЧ, и в дальнейшем это никогда не повторилось. Такого не должно быть. Мы все люди, и статус (ВИЧ-положительный – ред.) не имеет значения", - заявила Кузьмичева в своем обращении.
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