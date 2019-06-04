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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

В Дзержинске за сутки восстановили остекление 290 зданий

Вчера, 10:31
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкРазбитые стекла в магазине "Пятерочка" в Дзержинске
Разбитые стекла в магазине Пятерочка в Дзержинске
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Остекление почти 300 зданий, в том числе 43 детских садов и 23 школ, восстановлено за минувшие сутки в Дзержинске и Пыре Нижегородской области после серии взрывов на заводе "Кристалл", рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов на "Кристалле" были повреждены в Дзержинске и Пыре более 2,29 тысячи окон в 789 зданиях. Кроме того, в Пыре было нарушено энергоснабжение 687 жилых домов, в которых проживают более 1,87 тысячи человек. Работа оценочных комиссий по оценке ущерба продолжается.
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"В течение суток восстановлено остекление 207 жилых домов (33%), 23 школ (72%), 43 детских садов (78%), 10 спортивных объектов (100%), двух лечебных учреждений (22,2%) и пяти объектов культуры (66%)", - сказал собеседник агентства, добавив, что всего в понедельник было восстановлено остекление в 290 зданиях.
По его словам, к ликвидации последствий ЧП сейчас привлечены 35 бригад управляющих компаний общей численностью свыше 2 тысяч человек.
Днем 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло три взрыва. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находится 18 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
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Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Нижегородская область
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