В Дзержинске за сутки восстановили остекление 290 зданий

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Остекление почти 300 зданий, в том числе 43 детских садов и 23 школ, восстановлено за минувшие сутки в Дзержинске и Пыре Нижегородской области после серии взрывов на заводе "Кристалл", рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов на "Кристалле" были повреждены в Дзержинске и Пыре более 2,29 тысячи окон в 789 зданиях. Кроме того, в Пыре было нарушено энергоснабжение 687 жилых домов, в которых проживают более 1,87 тысячи человек. Работа оценочных комиссий по оценке ущерба продолжается.

"В течение суток восстановлено остекление 207 жилых домов (33%), 23 школ (72%), 43 детских садов (78%), 10 спортивных объектов (100%), двух лечебных учреждений (22,2%) и пяти объектов культуры (66%)", - сказал собеседник агентства, добавив, что всего в понедельник было восстановлено остекление в 290 зданиях.

По его словам, к ликвидации последствий ЧП сейчас привлечены 35 бригад управляющих компаний общей численностью свыше 2 тысяч человек.