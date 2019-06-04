В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами

ТОКИО, 4 июн — РИА Новости. Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, передает телеканал NHK.
Сорт, получивший название "Красный король Ямагаты", вырастили в одноименной префектуре Ямагата. По данным телеканала, селекционеры старались получить крупные плоды, потому что именно такая вишня наиболее популярна за пределами Японии.
直径約３ｃｍ 世界最大級のさくらんぼ 名前は「やまがた紅王」 #nhk_news https://t.co/giboCv0ln9— NHKニュース (@nhk_news) 4 июня 2019 г.
В результате удалось вывести сорт с плодами около трех сантиметров в диаметре.
Начать продажи этой вишни за границу, в частности в Китай и Южную Корею, планируется примерно через три года.
18 мая 2017, 19:00Ученые выяснили, почему крупные помидоры растут на ветке в одиночестве