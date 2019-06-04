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РИА Новости

В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами

Вчера, 10:31
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CC0 / Pezibear / Вишня
Вишня
CC0 / Pezibear /
Вишня. Архивное фото
ТОКИО, 4 июн — РИА Новости. Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, передает телеканал NHK.
Сорт, получивший название "Красный король Ямагаты", вырастили в одноименной префектуре Ямагата. По данным телеканала, селекционеры старались получить крупные плоды, потому что именно такая вишня наиболее популярна за пределами Японии.
В результате удалось вывести сорт с плодами около трех сантиметров в диаметре.
Начать продажи этой вишни за границу, в частности в Китай и Южную Корею, планируется примерно через три года.
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