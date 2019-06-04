В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами

ТОКИО, 4 июн — РИА Новости. Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, передает телеканал Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, передает телеканал NHK

Сорт, получивший название "Красный король Ямагаты", вырастили в одноименной префектуре Ямагата. По данным телеканала, селекционеры старались получить крупные плоды, потому что именно такая вишня наиболее популярна за пределами Японии.

В результате удалось вывести сорт с плодами около трех сантиметров в диаметре.