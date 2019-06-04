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РИА Новости

Эксперт прокомментировал данные о запросе ФСБ ключей шифрования у "Яндекса"

Вчера, 10:25
25631
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис компании "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Компания "Яндекс" может выборочно и тайно, не афишируя, передавать Федеральной службе безопасности данные пользователей, такое мнение высказал РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", однако компания отказывается их передать: ключи могут дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса". За аналогичный отказ ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджер Telegram.

"Никто никого блокировать не будет. Просто теперь это повод для диалога ФСБ и представителей сервисов. Когда что-то очень серьезное, "Яндекс" будет идти навстречу, когда можно обойтись — будет нивелировать подобные сообщения", — считает эксперт.

"Яндекс" может согласиться выдавать ключи, но афишировать точно не будет и, по-моему мнению, только точечно (будет выдавать информацию. — Прим. ред.). Не все подряд и не всем подряд сотрудникам ФСБ. Технически, в отличии от Telegram, они такую возможность имеют", — добавил Лифшиц.
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
8 ноября 2018, 15:37
Бортников оценил ситуацию с доступом ФСБ к ключам шифрования Telegram
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ЯндексГосдума РФФСБ РФТехнологии
Популярные комментарии
Кому прятать нечего, тому глубоко пофигу даст Яндек ФСБшникам ключи или нет. Кому есть что прятать будет использовать своё шифрование информации и ему то же будет глубоко пофигу даст Яндек ФСБшникам ключи или нет. По моему это все показуха и возможность оправдать траты бюджета не более того.
4 июня, 10:56
ANAndy Nov
52200044
"За аналогичный отказ ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджер Telegram." Все как пользовались так и пользуются телеграммом. Были лишь кратковременные дисконекты, на большее роскомнадхор оказался не способен, зато освоил кучу денег из бюджета.
4 июня, 10:27
ХоХочу официально заявить, что
7970009
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