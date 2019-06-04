Эксперт прокомментировал данные о запросе ФСБ ключей шифрования у "Яндекса"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Компания "Яндекс" может выборочно и тайно, не афишируя, передавать Федеральной службе безопасности данные пользователей, такое мнение высказал РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.

"Никто никого блокировать не будет. Просто теперь это повод для диалога ФСБ и представителей сервисов. Когда что-то очень серьезное, "Яндекс" будет идти навстречу, когда можно обойтись — будет нивелировать подобные сообщения", — считает эксперт.

"Яндекс" может согласиться выдавать ключи, но афишировать точно не будет и, по-моему мнению, только точечно (будет выдавать информацию. — Прим. ред.). Не все подряд и не всем подряд сотрудникам ФСБ. Технически, в отличии от Telegram, они такую возможность имеют", — добавил Лифшиц.