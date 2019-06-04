Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрывах в Дзержинске

Ранее правительство региона сообщало, что в больницы Дзержинска с повреждениями обратились 89 человек, 17 человек находятся на лечении в БСМП города, еще один – в госпитале ветеранов войн.

"Состояние 18 пострадавших, проходящих лечение в больницах Дзержинска, улучшилось. На сегодняшний день врачи оценивают их состояние как стабильное с положительной динамикой. Единственная пациентка, народившаяся в реанимационном отделении, переведена в общую палату", - заявили в областном минздраве.

Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, пострадали 116 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".