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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрывах в Дзержинске

Вчера, 10:23
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
Автомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Состояние 18 пострадавших, проходящих лечение в больницах Дзержинска после взрывов на заводе "Кристалл", улучшилось, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Ранее правительство региона сообщало, что в больницы Дзержинска с повреждениями обратились 89 человек, 17 человек находятся на лечении в БСМП города, еще один – в госпитале ветеранов войн.
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"Состояние 18 пострадавших, проходящих лечение в больницах Дзержинска, улучшилось. На сегодняшний день врачи оценивают их состояние как стабильное с положительной динамикой. Единственная пациентка, народившаяся в реанимационном отделении, переведена в общую палату", - заявили в областном минздраве.
Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, пострадали 116 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
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Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Нижегородская областьПроисшествия
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