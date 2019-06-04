Скоростная дорога Джубга-Сочи не будет построена к 2024 году, заявил Акимов

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Проект новой скоростной дороги от Джубги до Сочи на юге Краснодарского края не будет реализован к 2024 году, рассказал в интервью " Проект новой скоростной дороги от Джубги до Сочи на юге Краснодарского края не будет реализован к 2024 году, рассказал в интервью " Ведомостям " вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Джубга-Сочи" – это точно не проект текущего цикла. У нас достаточно транспортных инфраструктурных проектов, которые необходимо завершить к 2024 году. Про мост на Сахалин пока тоже рано говорить", - сказал он.

Говоря о рисках концентрации и технической зависимости от подрядчика инфраструктурных мегапроектов, Акимов отметил, что они существуют всегда, поскольку внедрение тех же BIM-технологий (информационное моделирование в строительстве - ред.) очень дорого.

В марте "Ведомости" писали, что генподрядчиком строительства новой автомагистрали, которая претендует на звание самой дорогой дороги в современной России, может стать "Мостотрест" Аркадия Ротенберга

"Технологически "Мостотрест" – один из лидеров в отрасли, это команда очень компетентных людей. Я не чувствую большой угрозы, другие компании есть: М11 строит итало-турецкая компания ICA, "Мостотрест" не строит "Тавриду" в Крыму (исполнитель работ по строительству – АО "ВАД"), есть крупные стройки, которые реализуют еще другие компании, не говоря уже о регионах", - сказал вице-премьер.