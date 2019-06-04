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РИА Новости

Скоростная дорога Джубга-Сочи не будет построена к 2024 году, заявил Акимов

Вчера, 10:14
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Проект новой скоростной дороги от Джубги до Сочи на юге Краснодарского края не будет реализован к 2024 году, рассказал в интервью "Ведомостям" вице-премьер РФ Максим Акимов.
"Джубга-Сочи" – это точно не проект текущего цикла. У нас достаточно транспортных инфраструктурных проектов, которые необходимо завершить к 2024 году. Про мост на Сахалин пока тоже рано говорить", - сказал он.
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Говоря о рисках концентрации и технической зависимости от подрядчика инфраструктурных мегапроектов, Акимов отметил, что они существуют всегда, поскольку внедрение тех же BIM-технологий (информационное моделирование в строительстве - ред.) очень дорого.
В марте "Ведомости" писали, что генподрядчиком строительства новой автомагистрали, которая претендует на звание самой дорогой дороги в современной России, может стать "Мостотрест" Аркадия Ротенберга
"Технологически "Мостотрест" – один из лидеров в отрасли, это команда очень компетентных людей. Я не чувствую большой угрозы, другие компании есть: М11 строит итало-турецкая компания ICA, "Мостотрест" не строит "Тавриду" в Крыму (исполнитель работ по строительству – АО "ВАД"), есть крупные стройки, которые реализуют еще другие компании, не говоря уже о регионах", - сказал вице-премьер.
Существующая дорога от Джубги до Сочи сильно перегружена, пробки растягиваются на километры. Тем не менее, Минтранс РФ считал строительство новой четырехполосной трассы длиной 119 километров нецелесообразным: слишком высока цена – 1,6 триллиона рублей, а проект технически сложный. Глава Минтранса Евгений Дитрих обещал рассмотреть включение дороги в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ, если проект "будет востребован и не запределен по цене". До сих пор этого проекта в плане нет.
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