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РИА Новости

Ливийская береговая охрана спасла более 90 нелегальных мигрантов

Вчера, 10:13
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ТРИПОЛИ, 4 июн - РИА Новости. Береговая охрана Ливии спасла 92 нелегальных мигранта в Средиземном море, говорится в заявлении представителя ливийского ВМФ (подконтрольного правительству национального согласия в Триполи) Айюба Касема.
"Катер "Феццан" (береговой охраны Ливии - ред.) 3 июня 2019 года спас резиновую лодку, на борту которой находилось 92 нелегальных мигранта, среди них 77 мужчин, 11 женщин и четыре ребенка", - сказано в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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Касеми сообщил, что мигранты являются выходцами из разных африканских стран и Бангладеш.
Согласно заявлению, после оказания медицинской и гуманитарной помощи мигранты были переданы в управление по делам нелегальных мигрантов и размещены в центре приема беженцев.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство и превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Сообщается также, что незаконные вооруженные группировки, действующие на территории Ливии, контролируют нелегальный бизнес по отправке мигрантов в Европу.
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