Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.

По ее словам, он оптимален для утоления жажды и восстановления солевого баланса в организме.

Эксперт сослалась на результаты исследований ученых из Канады, которые пришли к выводу, что такой напиток за счет калия даже более эффективен, чем специальные растворы (электролиты), используемые против обезвоживания при кишечных расстройствах.

Хомич отметила, что в жару лучше отдавать предпочтение ягодным морсам и кислым сокам, которые следует разбавлять водой. Она также посоветовала пить овощные соки, содержащие меньшее количество сахара по сравнению фруктовыми.