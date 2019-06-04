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РИА Новости

Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару

Вчера, 10:05
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
По ее словам, он оптимален для утоления жажды и восстановления солевого баланса в организме.
Эксперт сослалась на результаты исследований ученых из Канады, которые пришли к выводу, что такой напиток за счет калия даже более эффективен, чем специальные растворы (электролиты), используемые против обезвоживания при кишечных расстройствах.
Хомич отметила, что в жару лучше отдавать предпочтение ягодным морсам и кислым сокам, которые следует разбавлять водой. Она также посоветовала пить овощные соки, содержащие меньшее количество сахара по сравнению фруктовыми.
При этом специалисты рекомендуют употреблять не более трех стаканов напитка в сутки.
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Общество
Популярные комментарии
Сок это не актуально...Квас был ...есть и будет самым лучшим жаждутолителем в России...
4 июня, 10:10
сергей гриньков
6501004
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