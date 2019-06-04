Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Бывший первый заместитель начальника столичного ГСУ СК Денис Никандров освободился из колонии.
Двадцать четвертого мая суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении.
Никандров рассказал РИА Новости, что у него много планов и есть желание пообщаться с прессой.
"Чувствую себя хорошо, отлично, можно сказать", — уточнил он.
Также собеседник агентства отметил, что для интервью выберет независимого журналиста.
16 августа 2018, 04:16Дело генерала Дениса Никандрова
Дело сотрудников СК
В августе 2018 года Мосгорсуд приговорил Никандрова к 5,5 года колонии за взятку в миллион долларов за освобождение "криминального авторитета" Итальянца (Андрея Кочуйкова).
Аналогичные обвинения были предъявлены бывшим главам ГСУ СК Москвы генералу Александру Дрыманову, УСБ СК Михаилу Максименко, СУ СК Москвы по ЦАО Алексею Крамаренко и заместителю начальника управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) Александру Ламонову.
Никандров признал вину и заключил сделку со следствием. Он дал показания против своего бывшего босса Александра Дрыманова, так как тот "последовательно на протяжении первоначального следствия пытался всю вину переложить на Никандрова", а также против всех остальных фигурантов дела.
28 марта, 11:28Суд отказался выпускать генерала Дрыманова из СИЗО