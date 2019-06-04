Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии

Бывший первый заместитель руководителя столичного главка СК России Денис Никандров во время оглашения приговора в Московском городском суде. Архивное фото

Бывший первый заместитель руководителя столичного главка СК России Денис Никандров во время оглашения приговора в Московском городском суде

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Бывший первый заместитель начальника столичного ГСУ СК Денис Никандров освободился из колонии.

Двадцать четвертого мая суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении.

Никандров рассказал РИА Новости, что у него много планов и есть желание пообщаться с прессой.

"Чувствую себя хорошо, отлично, можно сказать", — уточнил он.

Также собеседник агентства отметил, что для интервью выберет независимого журналиста.

Дело сотрудников СК

В августе 2018 года Мосгорсуд приговорил Никандрова к 5,5 года колонии за взятку в миллион долларов за освобождение "криминального авторитета" Итальянца (Андрея Кочуйкова).

Аналогичные обвинения были предъявлены бывшим главам ГСУ СК Москвы генералу Александру Дрыманову, УСБ СК Михаилу Максименко, СУ СК Москвы по ЦАО Алексею Крамаренко и заместителю начальника управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) Александру Ламонову.