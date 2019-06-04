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РИА Новости

Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии

Вчера, 10:03
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБывший первый заместитель руководителя столичного главка СК России Денис Никандров во время оглашения приговора в Московском городском суде
Бывший первый заместитель руководителя столичного главка СК России Денис Никандров во время оглашения приговора в Московском городском суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бывший первый заместитель руководителя столичного главка СК России Денис Никандров во время оглашения приговора в Московском городском суде. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Бывший первый заместитель начальника столичного ГСУ СК Денис Никандров освободился из колонии.
Двадцать четвертого мая суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении.
Никандров рассказал РИА Новости, что у него много планов и есть желание пообщаться с прессой.

"Чувствую себя хорошо, отлично, можно сказать", — уточнил он.

Также собеседник агентства отметил, что для интервью выберет независимого журналиста.
Первый заместитель руководителя ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров в суде. Архивное фото
16 августа 2018, 04:16
Дело генерала Дениса Никандрова

Дело сотрудников СК

В августе 2018 года Мосгорсуд приговорил Никандрова к 5,5 года колонии за взятку в миллион долларов за освобождение "криминального авторитета" Итальянца (Андрея Кочуйкова).
Аналогичные обвинения были предъявлены бывшим главам ГСУ СК Москвы генералу Александру Дрыманову, УСБ СК Михаилу Максименко, СУ СК Москвы по ЦАО Алексею Крамаренко и заместителю начальника управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) Александру Ламонову.
Никандров признал вину и заключил сделку со следствием. Он дал показания против своего бывшего босса Александра Дрыманова, так как тот "последовательно на протяжении первоначального следствия пытался всю вину переложить на Никандрова", а также против всех остальных фигурантов дела.
Бывший руководитель Главного следственного управления СК РФ по городу Москве Александр Дрыманов
28 марта, 11:28
Суд отказался выпускать генерала Дрыманова из СИЗО
28523672
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Следственный комитет РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Путинизм во всей красе. Ему дали в прошлом 2018 году 5.5лет строгого(!) режима, а в в 2019 выпускают. Справедливость и закон торжествуют.
4 июня, 10:16
ХоХочу официально заявить, что
2051065
Нормально,вместо 5,5 лет отсидеть 10 месяцев и выйти по удо....самый гуманный суд в мире,только не для простых смертных
4 июня, 11:52
Сергей Уткин
2610002
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