В Краснодаре начали проверку после заявления блогера о нападении

Автор канала "Личное мнение" в YouTube (более 170 тысяч подписчиков) Вадим Харченко 3 июня разместил видео, в котором рассказал, что подвергся нападению. По словам блогера, накануне с ним связались и предложили передать ему флешку с доказательствами о противозаконном поведении сотрудников полиции одного из отделов, якобы подбрасывавших задержанным наркотики и избивавшим их. Он заявил, что, придя на встречу на улицу Фадеева в Краснодаре в районе аэропорта, никого не застал и собрался уходить, как подвергся внезапному нападению двоих неизвестных, в результате которого получил несколько пулевых, предположительно из травматического пистолета, и ножевых ранений. После чего ему предложили уехать из города, сообщил Харченко.