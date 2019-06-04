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РИА Новости

В Краснодаре начали проверку после заявления блогера о нападении

Вчера, 09:50
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КРАСНОДАР, 4 июн - РИА Новости. Правоохранители проверяют историю с краснодарским блогером, якобы подвергшимся нападению в поиске компромата на полицию, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
Автор канала "Личное мнение" в YouTube (более 170 тысяч подписчиков) Вадим Харченко 3 июня разместил видео, в котором рассказал, что подвергся нападению. По словам блогера, накануне с ним связались и предложили передать ему флешку с доказательствами о противозаконном поведении сотрудников полиции одного из отделов, якобы подбрасывавших задержанным наркотики и избивавшим их. Он заявил, что, придя на встречу на улицу Фадеева в Краснодаре в районе аэропорта, никого не застал и собрался уходить, как подвергся внезапному нападению двоих неизвестных, в результате которого получил несколько пулевых, предположительно из травматического пистолета, и ножевых ранений. После чего ему предложили уехать из города, сообщил Харченко.
Автомобиль ДПС. Архивное фото
4 июня 2018, 11:23
Полиция проверяет информацию о нападении на блогера Соболева в Петербурге
"Идет проверка", - сообщили агентству в ГУМВД по Краснодарскому краю, отвечая на вопрос о нападении на блогера.
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