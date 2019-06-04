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РИА Новости

Суд отказал наркобарону Коротышке в смягчении условий содержания в тюрьме

Вчера, 09:42
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© AP Photo / U.S. law enforcement Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра
© AP Photo / U.S. law enforcement
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Судья в США отказал мексиканскому наркобарону Хоакину Гусману Лоэре по прозвищу Коротышка в смягчении условий содержания в тюрьме, сообщает Fox News.
В мае адвокаты Гусмана заявили, что условия содержания их подзащитного в тюрьме являются "жестокими и нестандартными" и запросили смягчить их, в том числе позволив заключенному совершать прогулки на свежем воздухе. Прокуратура, в свою очередь, выступила против, заявив, что Гусман может попытаться совершить очередной побег из тюрьмы. Ранее он бежал из мексиканской тюрьмы через тоннель, который вырыли его сообщники.
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра
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Как сообщает телеканал, судья Брайан Коган встал на сторону обвинения и решил отказать адвокатам мексиканца в прошении. "Я согласен, что его поведение было и остается образцовым, но такое поведение является прямым следствием строгих условий содержания, в которых он находится", - заявил судья. "Его продолжительное хорошее поведение не является причиной изменения (условий содержания - Прим. ред.). Это причина для того, чтобы их сохранить", - добавил Коган.
Коротышку поймали в Мексике в начале 2016 года, а через год выдали в США, где сразу несколько штатов предъявляли ему обвинения в поставках кокаина в США, незаконном владении оружием и организации убийств. В феврале суд в Нью-Йорке признал Гусмана виновным по всем десяти предъявленным пунктам обвинения, ему грозит пожизненное заключение.
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Хоакин Гусман ЛоэраСШАВ мире
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