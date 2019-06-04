Суд отказал наркобарону Коротышке в смягчении условий содержания в тюрьме

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Судья в США отказал мексиканскому наркобарону Хоакину Гусману Лоэре по прозвищу Коротышка в смягчении условий содержания в тюрьме, сообщает Судья в США отказал мексиканскому наркобарону Хоакину Гусману Лоэре по прозвищу Коротышка в смягчении условий содержания в тюрьме, сообщает Fox News

В мае адвокаты Гусмана заявили, что условия содержания их подзащитного в тюрьме являются "жестокими и нестандартными" и запросили смягчить их, в том числе позволив заключенному совершать прогулки на свежем воздухе. Прокуратура, в свою очередь, выступила против, заявив, что Гусман может попытаться совершить очередной побег из тюрьмы. Ранее он бежал из мексиканской тюрьмы через тоннель, который вырыли его сообщники.

Как сообщает телеканал, судья Брайан Коган встал на сторону обвинения и решил отказать адвокатам мексиканца в прошении. "Я согласен, что его поведение было и остается образцовым, но такое поведение является прямым следствием строгих условий содержания, в которых он находится", - заявил судья. "Его продолжительное хорошее поведение не является причиной изменения (условий содержания - Прим. ред.). Это причина для того, чтобы их сохранить", - добавил Коган.