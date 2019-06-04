Политолог назвал стратегию по Крыму "очередным ляпом" Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Разработка стратегии по возвращению Крыма станет "очередным ляпом" президента Украины Владимира Зеленского, показывающим его непрофессионализм и слабость, считает заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.
Ранее сообщалось, что Зеленский во вторник обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
"Я расцениваю это как очередной ляп, которых Зеленский сделал уже не один. Если он обозначает проблему Крыма в качестве приоритетной в поездке в Брюссель, то это говорит о том, что он еще как президент слабо представляет международную повестку дня. Все эти разговоры о возвращении Крыма только вызывают улыбку у крымчан", - сказал РИА Новости Форманчук.
По его словам, если Зеленский продолжит недружественную политику к России и Крыму как ее части, то быстро растеряет кредит доверия.
"Зеленский дает повод населению Украины оценивать его с точки зрения непрофессионализма и слабости как президента. Зеленскому нужно сегодня выступать старательным учеником, осваивающим премудрости профессии президента, но пока я этого не вижу", - полагает политолог.