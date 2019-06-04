Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T09:29Z
https://ria.ru/20190604/1555235248.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155521/24/1555212418_0:171:2909:1807_1036x0_80_0_0_884b7f2e80a99ed8e4f69b1311aa3e09.jpg
РИА Новости

Политолог назвал стратегию по Крыму "очередным ляпом" Зеленского

Вчера, 09:29
7174
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Разработка стратегии по возвращению Крыма станет "очередным ляпом" президента Украины Владимира Зеленского, показывающим его непрофессионализм и слабость, считает заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.
Ранее сообщалось, что Зеленский во вторник обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
Вчера, 09:12
В Госдуме заявили, что Зеленский разочаровал позицией по Крыму
"Я расцениваю это как очередной ляп, которых Зеленский сделал уже не один. Если он обозначает проблему Крыма в качестве приоритетной в поездке в Брюссель, то это говорит о том, что он еще как президент слабо представляет международную повестку дня. Все эти разговоры о возвращении Крыма только вызывают улыбку у крымчан", - сказал РИА Новости Форманчук.
По его словам, если Зеленский продолжит недружественную политику к России и Крыму как ее части, то быстро растеряет кредит доверия.
"Зеленский дает повод населению Украины оценивать его с точки зрения непрофессионализма и слабости как президента. Зеленскому нужно сегодня выступать старательным учеником, осваивающим премудрости профессии президента, но пока я этого не вижу", - полагает политолог.
5773116
Обсудить 3
Реакция на события на УкраинеАлександр ФорманчукВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
В Совфеде предупредили Зеленского о рисках в случае попытки вернуть Крым
РИА
Новости
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме заявили, что Зеленский разочаровал позицией по Крыму
Вертолеты ВКС РФ в Крыму. Архивное фото
Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский
Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
Лента
новостей
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от покупки С-400
Президент Украины Владимир Зеленский
В администрации Зеленского рассказали о рабочем графике президента
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Запад пытается принизить роль СССР во Второй Мировой, заявил Лавров
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме ответили на заявление главы МИД Латвии про Россию
Нефть
"Нефть из соломы": российские ученые доказали положительный эффект пиролиза
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины прокомментировал возможное возвращение России в ПАСЕ
Кадры запуска новой ракеты системы ПРО
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Никита Белянкин
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30В Петербурге загорелись склады со стройматериалами
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
Лента новостейМолния