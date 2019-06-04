Политолог назвал стратегию по Крыму "очередным ляпом" Зеленского

"Я расцениваю это как очередной ляп, которых Зеленский сделал уже не один. Если он обозначает проблему Крыма в качестве приоритетной в поездке в Брюссель, то это говорит о том, что он еще как президент слабо представляет международную повестку дня. Все эти разговоры о возвращении Крыма только вызывают улыбку у крымчан", - сказал РИА Новости Форманчук.