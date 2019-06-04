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РИА Новости

Apple отказалась от обновления устаревших iPhone

Вчера, 09:16
56940
© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкСмартфон Apple iPhone 5s
Смартфон Apple iPhone 5s
© РИА Новости / Константин Родиков
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Apple отказалась от обновления устаревших iPhone и iPad, сообщается на сайте компании.
Так, новая версия операционной системы iOS 13, которая выйдет этой осенью, будет доступна для моделей начиная от SE и 6s и iPad (от Air 2 и Mini 4).
Таким образом, 5s и более старые устройства перестанут получать обновления.
В iOS 13 появится черная тема, повысится скорость запуска приложений и Face ID, а Siri заговорит более естественным голосом. Приложение "Фото" сможет скрывать неудачные и похожие изображения, также разработчики обещают более удобные инструменты для редактирования снимков. Кроме того, обновления появятся в "Напоминаниях", "Сообщения", "Картах" и других приложениях.
Конференция Apple. 6 июня 2019
3 июня, 22:38
Apple представила iOS 13
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Apple iPhoneAppleТехнологии
Популярные комментарии
Кагдато моя жена, уговорила купить iPad... я сопротивлялся, но сказал - фиг с вами, покупай. Сейчас, после того, как на айпаде перестал работать скайп(и прочее), жена сказала: Никогда, больше не куплю продукцию Эппл. Они даже разбитое стекло не ремонтируют, а его разбивали уже раз шесть! То есть, по замыслу Аппл, мы должны были купить ШЕСТЬ устройств!
4 июня, 11:05
ИБИван Брынов
25300114
Я еще не выплатил кредит за свой 5s, а мне уже надо новый покупать???
4 июня, 12:58
Тень кота Филарета
1110003
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