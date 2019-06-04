МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Apple отказалась от обновления устаревших iPhone и iPad, сообщается на сайте компании.
Так, новая версия операционной системы iOS 13, которая выйдет этой осенью, будет доступна для моделей начиная от SE и 6s и iPad (от Air 2 и Mini 4).
Таким образом, 5s и более старые устройства перестанут получать обновления.
В iOS 13 появится черная тема, повысится скорость запуска приложений и Face ID, а Siri заговорит более естественным голосом. Приложение "Фото" сможет скрывать неудачные и похожие изображения, также разработчики обещают более удобные инструменты для редактирования снимков. Кроме того, обновления появятся в "Напоминаниях", "Сообщения", "Картах" и других приложениях.
3 июня, 22:38Apple представила iOS 13