Apple отказалась от обновления устаревших iPhone

Так, новая версия операционной системы iOS 13, которая выйдет этой осенью, будет доступна для моделей начиная от SE и 6s и iPad (от Air 2 и Mini 4).

В iOS 13 появится черная тема, повысится скорость запуска приложений и Face ID, а Siri заговорит более естественным голосом. Приложение "Фото" сможет скрывать неудачные и похожие изображения, также разработчики обещают более удобные инструменты для редактирования снимков. Кроме того, обновления появятся в "Напоминаниях", "Сообщения", "Картах" и других приложениях.