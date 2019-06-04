Запад пытается принизить роль СССР во Второй Мировой, заявил Лавров

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Западные страны пытаются фальсифицировать итоги Второй мировой войны, при этом в Европе до сих пор отказываются от поддержки инициируемой Россией резолюции Генассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наши недоброжелатели стремятся умалить роль Советского Союза во Второй мировой войне. Представляют СССР если ли не как главного виновника войны, то как агрессора – наряду с фашистской Германией, муссируют тезисы о "равной ответственности". На одну доску цинично ставятся нацистская оккупация, унесшая десятки миллионов жизней, преступления коллаборационистов и освободительная миссия Красной Армии... Хотел бы напомнить: Нюрнбергский трибунал – а его решения стали неотъемлемой частью международного права – четко определил, кто стоял на стороне добра, а кто на стороне зла", - написал Лавров в статье "О Дне Победы" в журнале " Международная жизнь ".

Несмотря на однозначные выводы Нюрнбергского трибунала сегодня в западную систему образования внедряются ложные трактовки истории, в ход идут мистификации, псевдоисторические теории, рассчитанные на принижение подвига предков, подчеркнул Лавров.

"Молодежь убеждают в том, что главная заслуга в победе над фашизмом и освобождении Европы принадлежит не советским войскам, а Западу благодаря высадке в Нормандии – менее чем за год до разгрома фашизма. Мы свято чтим вклад в общую Победу всех союзников в той войне, считаем постыдными попытки вбить клин между нами. Но как бы ни старались фальсификаторы истории, огонь правды не затушить. Именно народы Советского Союза сломали хребет Третьего рейха. Это факт", - подчеркнул глава российского МИД.

По его словам, "порой возникает впечатление, что целью подобного попустительства со стороны Запада является освобождение от ответственности тех, кто, пойдя на сговор с Гитлером в Мюнхене в 1938 году, пытался направить фашистскую агрессию на Восток".