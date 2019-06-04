В Госдуме заявили, что Зеленский разочаровал позицией по Крыму

"Наступает разочарование в господине Зеленском, который уже изначально занял непоследовательную и ущербную политику по отношению к Крыму. К сожалению, он показывает себя как политик, который не имеет личного мнения и не принимает самостоятельные решения. Все стратегии возвращения Крыма туманные и бесперспективные. Не стоит нашим "партнерам" даже бумагу марать пустыми измышлениями", - сказал РИА Новости Шеремет.