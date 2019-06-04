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РИА Новости

В Госдуме заявили, что Зеленский разочаровал позицией по Крыму

Вчера, 09:12
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский разочаровал своей позицией по Крыму, отказавшись признавать воссоединение полуострова с Россией, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее сообщалось, что Зеленский во вторник обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 01:02
Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
"Наступает разочарование в господине Зеленском, который уже изначально занял непоследовательную и ущербную политику по отношению к Крыму. К сожалению, он показывает себя как политик, который не имеет личного мнения и не принимает самостоятельные решения. Все стратегии возвращения Крыма туманные и бесперспективные. Не стоит нашим "партнерам" даже бумагу марать пустыми измышлениями", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Зеленский наступает на те же грабли, что и его предшественник на президентском посту.
Президент Украины Владимир Зеленский
31 мая, 16:05
Зеленский надеется, что ЕС сохранит антироссийские санкции
"Зеленский продолжает делать из Украины инструмент для сдерживания России. И самое страшное, что страдает от этого прежде всего украинский народ. На сегодня Зеленский ничем не хуже и не лучше своего предшественника. Он идет по натоптанной дорожке, которая ведет в пропасть", - сказал депутат.
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Михаил ШереметГосдума РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаПолитика
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