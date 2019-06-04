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РИА Новости

ЕК обнаружила в бюджете Греции нехватку почти пяти миллиардов долларов

Вчера, 09:04
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АФИНЫ, 4 июн - РИА Новости. Еврокомиссия в среду опубликует специальный доклад по ситуации в греческой экономике и о влиянии на нее пакета правительственных льгот населения. В докладе говорится о "дыре" в 4,75 миллиарда евро в бюджете Греции на двухлетний период 2019–2020 годы, сообщает телеканал Antenna.
Представители кредиторов считают "дыру" результатом недавно объявленных премьером Алексисом Ципрасом мер.
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Правительство Греции с 1 февраля повысило минимальную зарплату на 11% - с 586 евро до 650 евро. Была отменена еще более низкая ставка в 510 евро для молодежи в возрасте до 25 лет, введенная по требованию международных кредиторов. Зарплата была повышена впервые за 10 лет.
Накануне выборов в Европарламент и в местные органы власти правительство заявило, что снижает с 24% до 13% НДС на предприятия общественного питания и продукты питания, электроэнергию, восстанавливает 13-ю пенсию, отменяет так называемый "налог солидарности" с невысоких доходов. Возможность снижения налогового бремени Ципрас пояснил улучшением ситуации в экономике. Налоги НДС были резко повышены в июле 2015 года во время серьезного экономического и финансового кризиса. Это привело к росту цен более чем на 9%. После снижения налогов сетевые магазины сообщили о снижении цен.
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Представители кредиторов оценивают бюджетный разрыв в результате этих мер почти в 5 миллиардов евро, сообщает телеканал.
В частности, в отчете бюджетный разрыв оценивается в 1% ВВП (1,85 миллиарда евро) на 2019 год и 1,5% ВВП (2,9 миллиарда евро) на 2020 год.
Правительство Греции брало обязательство достижения первичного профицита в размере 3,5% ВВП.
Что касается предложения правительства снизить целевой показатель первичного профицита до 2,5% с 2020 по 2022 год, используя резерв наличности в 5,5 миллиарда евро, то Еврокомиссия, как ожидается, объявит, что это не в ее компетенции, и передаст проблему Еврогруппе, сообщает Antenna.
В то же время в отчет будут включены четкие предупреждения о недопустимости любых задержек в осуществлении необходимых реформ, реализация которых связана с возвратом доходов от греческих облигаций, сообщает канал.
Особое внимание в докладе будет уделено программе приватизации, неработающих банковских кредитов и набору персонала в государственном секторе.
Правительство Греции в последние два года восстанавливает рабочие места, сокращённые ранее по требованию кредиторов.
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Алексис ЦипрасЕврокомиссияГрецияВ миреЭкономика
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