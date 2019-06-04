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РИА Новости

В Госдуме призвали Запад начать переговоры по отмене санкций

Вчера, 08:53
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Россия открыта для проведения переговоров с западными странами по отмене санкционного режима, продление ограничений контрпродуктивно и вредоносно, прежде всего для их инициаторов, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее источник в евроинститутах сообщил РИА Новости, что санкции по Крыму и Севастополю, срок которых истекает в июне, как ожидается, должны быть продлены еще на год, потому что позиция ЕС по вопросу принадлежности полуострова не изменилась.
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"Все вопросы необходимо решать за круглым столом и переговорами. Россия готова к конструктивному диалогу, потому что выступает за добрососедские и взаимовыгодные отношения, направленные на созидание. Санкции введены и продлеваются в угоду отдельных западных партнеров, которые заставляют европейское сообщество дружить против России. Пора уже нашим так называемым партнерам прекратить вслепую следовать указке из-за океана", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, по истечению пяти лет всем становится понятно, что санкционная политика против России, во-первых, необоснованная, а во-вторых, так и не принесла желательного результата.
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"Западным странам пора прекратить враждебную политику в отношении России и взять курс на сотрудничество и конструктивный диалог. Продление санкций контрпродуктивно и вредоносно прежде всего для их инициаторов", - сказал депутат.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
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Михаил ШереметГосдума РФЕвросоюзРоссияПолитика
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