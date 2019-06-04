В Госдуме призвали Запад начать переговоры по отмене санкций

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Россия открыта для проведения переговоров с западными странами по отмене санкционного режима, продление ограничений контрпродуктивно и вредоносно, прежде всего для их инициаторов, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее источник в евроинститутах сообщил РИА Новости, что санкции по Крыму и Севастополю, срок которых истекает в июне, как ожидается, должны быть продлены еще на год, потому что позиция ЕС по вопросу принадлежности полуострова не изменилась.

"Все вопросы необходимо решать за круглым столом и переговорами. Россия готова к конструктивному диалогу, потому что выступает за добрососедские и взаимовыгодные отношения, направленные на созидание. Санкции введены и продлеваются в угоду отдельных западных партнеров, которые заставляют европейское сообщество дружить против России. Пора уже нашим так называемым партнерам прекратить вслепую следовать указке из-за океана", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, по истечению пяти лет всем становится понятно, что санкционная политика против России, во-первых, необоснованная, а во-вторых, так и не принесла желательного результата.

"Западным странам пора прекратить враждебную политику в отношении России и взять курс на сотрудничество и конструктивный диалог. Продление санкций контрпродуктивно и вредоносно прежде всего для их инициаторов", - сказал депутат.