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РИА Новости

В Нижневартовске сотрудник банка похитил около миллиона рублей на свадьбу

Вчера, 08:43
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© Fotolia / TobilanderОбручальные кольца
Обручальные кольца
© Fotolia / Tobilander
Обручальные кольца. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Сотрудник банка из Нижневартовска (ХМАО) предстанет перед судом после того, как при помощи фиктивных кредитных договоров похитил около одного миллиона рублей, часть из которых потратил на организацию свадьбы, сообщили во вторник в прокуратуре Югры.
Ведомство уточняет, что 21-летний специалист кредитного отдела местного банка за два месяца оформил четыре фиктивных договора займа, которые финансовая организация одобрила, перечислив ему на счет более 950 тысяч рублей.
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"Деньги он потратил на организацию свадебного торжества и покупку бытовой техники", - пояснили РИА Новости в региональной прокуратуре.
Таким образом, молодого человека, как подчеркнули в надзорном ведомстве, обвиняют в крупном мошенничестве, ему грозит до 6 лет лишения свободы. "В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в окружной прокуратуре.
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