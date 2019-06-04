В Москве открыли избирательный участок по выборам в парламент Южной Осетии

Выборы депутатов парламента Южной Осетии состоятся 9 июня. Всего будут работать 77 участков, четыре из которых - за пределами страны. Кроме участка в Москве еще два откроют на территории консульства в Северной Осетии и один - в Сухуме (Абхазия).