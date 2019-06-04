В Москве открыли избирательный участок по выборам в парламент Южной Осетии

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Южная Осетия открыла в Москве избирательный участок по выборам депутатов югоосетинского парламента, сообщает посольство республики в России.
Выборы депутатов парламента Южной Осетии состоятся 9 июня. Всего будут работать 77 участков, четыре из которых - за пределами страны. Кроме участка в Москве еще два откроют на территории консульства в Северной Осетии и один - в Сухуме (Абхазия).
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"В целях реализации избирательных прав граждан решением Центральной избирательной комиссии республики Южная Осетия на территории посольства республики Южная Осетия в городе Москве открыт избирательный участок", - говорится в сообщении.
По решению ЦИК Южной Осетии голосование на избирательных участках за пределами республики будет проходить по партийным спискам. В парламентских выборах участвуют политические партии "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", "Единство", "Народная партия", "Фыдыбаста", "Коммунистическая партия".