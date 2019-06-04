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РИА Новости

В Уфе загорелся ангар научного предприятия

Вчера, 08:15
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УФА, 4 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в металлическом ангаре научно - производственного предприятия в Уфе на площади 100 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, "в 8.21 (6.21 мск) в МЧС по республике поступило сообщение о пожаре на территории научно-производственного предприятия в Орджоникидзевском районе города Уфы. На место незамедлительно направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу пожара".
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
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"По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений установлено, что происходит горение емкостей с отработанным маслом в металлическом ангаре на площади 100 квадратных метров. Ранг пожара повышен до № 2",- говорится в сообщении спасателей.
Возгорание ликвидируют 26 человек, задействовано 7 единиц техники.
"В 9.19 (7.19 мск) пожар локализован. Тушение пожара продолжается. Погибших, пострадавших нет. После ликвидации возгорания к работам по установлению причин и обстоятельств его возникновения приступит дознаватель МЧС России",- поясняет ведомство.
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