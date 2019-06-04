В Уфе загорелся ангар научного предприятия

УФА, 4 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в металлическом ангаре научно - производственного предприятия в Уфе на площади 100 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, "в 8.21 (6.21 мск) в МЧС по республике поступило сообщение о пожаре на территории научно-производственного предприятия в Орджоникидзевском районе города Уфы. На место незамедлительно направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу пожара".

"По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений установлено, что происходит горение емкостей с отработанным маслом в металлическом ангаре на площади 100 квадратных метров. Ранг пожара повышен до № 2",- говорится в сообщении спасателей.

Возгорание ликвидируют 26 человек, задействовано 7 единиц техники.