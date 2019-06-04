В Крыму оценили последствия от возможного продления западных санкций

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Возможное продление на год западных санкций не отразится на развитии Крыма, регион становится все более самодостаточным субъектом Российской Федерации, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Ранее источник в евроинститутах сообщил РИА Новости, что санкции по Крыму и Севастополю, срок которых истекает в июне, как ожидается, должны быть продлены еще на год, потому что позиция ЕС по вопросу принадлежности полуострова не изменилась.

"Западные наши, так называемые, партнеры не понимают, что принимаемые ими решения никак не отражаются на развитии Крыма, его экономики и вообще всех сфер и отраслей жизнедеятельности. Мы в таком режиме начали жить изначально, поэтому независимы на сегодня абсолютно ни в чем от наших западных, с позволения сказать, коллег. Именно поэтому можем себя абсолютно спокойно чувствовать в составе Российской Федерации и не быть ущербным регионом", - сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, в Крыму есть все необходимое для развития региона.

"Санкции не были страшны изначально. С каждым годом Крым становится все более самодостаточным субъектом, поэтому не нуждается ни в услугах компаний, которые вводят санкции, ни в политических или экономических решениях их стран. Мы абсолютно самодостаточны", - подчеркнул вице-премьер.

При этом Полонский отметил, что санкции будут продолжаться до тех пор, пока западные партнеры не убедятся в бесцельности, безрезультативности и абсурдности таких решений.

"Рано или поздно настанет время, когда объем ущерба от санкций в тех странах, которые их вводят, превысит те политические бонусы и дивиденды, которые они пытаются извлекать, вводя санкционный режим в отношении России", - сказал Полонский.

Отношения России и ряда западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

В июне прошлого года ЕС продлил на год - до 23 июня 2019 года - ограничительные меры по Крыму и Севастополю. Меры применяются к лицам ЕС и компаниям, находящимся в ЕС, при этом ограничены территорией Крыма и Севастополя.