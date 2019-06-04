Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T07:53Z
https://ria.ru/20190604/1555233788.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151530/76/1515307675_0:17:4200:2380_1036x0_80_0_0_0e315ab0ce4d331ae3428e76c5f04e42.jpg
РИА Новости

СМИ: экс-главу предвыборного штаба Трампа переведут в тюрьму в Нью-Йорке

Вчера, 07:53
405
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЭкс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Архивное фото
Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт на этой неделе будет переведен в тюрьму на острове Райкерс-Айленд (город Нью-Йорк), сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник, близкий к Манафорту.
По данным телеканала, сейчас Манафорт отбывает наказание в тюрьме общего режима в штате Пенсильвания. Как сообщил источник, судья штата Нью-Йорк распорядился о переводе в Райкерс по просьбе нью-йоркского окружного прокурора. Отмечается, что Манафорт будет содержаться в одиночной камере для его собственной безопасности.
Ожидается, что перевод состоится в четверг.
В середине марта суд округа Колумбия приговорил Пола Манафорта к 3,5 года тюрьмы и штрафу в размере более 6 миллионов долларов за незарегистрированную работу лоббистом и давление на свидетелей.
Президент США Дональд Трамп
8 марта, 17:17
Трамп прокомментировал приговор экс-руководителю его предвыборного штаба
До этого экс-руководителю предвыборного штаба Трампа уже был вынесен один приговор в суде Виргинии. Присяжные признали Манафорта виновным по пяти пунктам обвинения в подаче ложной налоговой декларации, двум пунктам банковского мошенничества и одному пункту о сокрытии иностранных банковских счетов. Судья отмечал, что приговор Манафорту не связан с "российским расследованием" спецпрокурора Роберта Мюллера. Он приговорил Манафорта к 3 годам и 11 месяцам за финансовые нарушения.
Адвокат Манафорта Кевин Даунинг также заявлял, что процесс над Полом Манафортом не выявил никакого "сговора с Россией". Обвинения против Манафорта были выдвинуты спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует предполагаемые связи Трампа с Россией. Кремль и Белый дом наличие таких связей опровергают.
Роберт Мюллер
24 марта, 08:00
"Русское расследование" в США закончилось. Стартует Украингейт
110000
Обсудить 0
Пол МанафортСШАВ мире
Рекомендуем
Попытки запугать китайский народ обречены на провал, заявили в посольстве
РИА
Новости
Вид на Гурзуф. Архивное фото
В Крыму оценили последствия от возможного продления западных санкций
Надежда Савченко в Броварском районном суде
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной
Лента
новостей
ОАЭ выдали первую "золотую визу"
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
В Китае раскритиковали заявление Помпео о событиях на площади Тяньаньмэнь
ЕК обнаружила в бюджете Греции нехватку почти пяти миллиардов долларов
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Депутат Рады сравнил Порошенко с наркоманом
Митинг сторонников провозгласившего себя временным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо в Каракасе. Архивное фото
Группа Лимы рассмотрит вопрос о помощи России в решении кризиса в Венесуэле
Табличка с символикой Петербургского международного экономического форума на железнодорожном вокзале в Санкт-Петербурге. Архивное фото
РФПИ на ПМЭФ-2019 планирует объявить о проекте с Baring Vostok
В Токио задержали россиянина за попытку запустить дрон
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме призвали Запад начать переговоры по отмене санкций
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков предсказал последствия борьбы Зеленского с "Северным потоком — 2"
Футбольный болельщик фотографируется на фоне фонтанов Большого каскада в Государственном музее-заповеднике Петергоф в дни проведения чемпионата мира по футболу ФИФА-2018
Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
У японского острова Торисима произошло землетрясение магнитудой 6,1
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30В Петербурге загорелись склады со стройматериалами
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
Лента новостейМолния