СМИ: экс-главу предвыборного штаба Трампа переведут в тюрьму в Нью-Йорке

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт на этой неделе будет переведен в тюрьму на острове Райкерс-Айленд (город Нью-Йорк), сообщает телеканал Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт на этой неделе будет переведен в тюрьму на острове Райкерс-Айленд (город Нью-Йорк), сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник, близкий к Манафорту.

По данным телеканала, сейчас Манафорт отбывает наказание в тюрьме общего режима в штате Пенсильвания. Как сообщил источник, судья штата Нью-Йорк распорядился о переводе в Райкерс по просьбе нью-йоркского окружного прокурора. Отмечается, что Манафорт будет содержаться в одиночной камере для его собственной безопасности.

Ожидается, что перевод состоится в четверг.

В середине марта суд округа Колумбия приговорил Пола Манафорта к 3,5 года тюрьмы и штрафу в размере более 6 миллионов долларов за незарегистрированную работу лоббистом и давление на свидетелей.

До этого экс-руководителю предвыборного штаба Трампа уже был вынесен один приговор в суде Виргинии. Присяжные признали Манафорта виновным по пяти пунктам обвинения в подаче ложной налоговой декларации, двум пунктам банковского мошенничества и одному пункту о сокрытии иностранных банковских счетов. Судья отмечал, что приговор Манафорту не связан с "российским расследованием" спецпрокурора Роберта Мюллера. Он приговорил Манафорта к 3 годам и 11 месяцам за финансовые нарушения.