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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Группа Лимы рассмотрит вопрос о помощи России в решении кризиса в Венесуэле

Вчера, 07:23
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© РИА Новости / Лео Альварес / Перейти в фотобанкМитинг сторонников провозгласившего себя временным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо в Каракасе. Архивное фото
Митинг сторонников провозгласившего себя временным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо в Каракасе. Архивное фото
© РИА Новости / Лео Альварес
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ООН, 4 июн – РИА Новости. Группа Лимы рассмотрит вопрос о том, как Россия может помочь в урегулировании политического кризиса в Венесуэле, заявил РИА Новости глава МИД Перу Нестор Пополисио.
"Очевидно, мы собираемся проверить, возможно ли, что позиция России поможет найти решение", - заявил Пополисио.
Ранее в понедельник представители Группы Лимы и Международной контактной группы провели встречу в Нью-Йорке. Стороны высказались за продолжение оказания гуманитарной помощи Венесуэле и соседним странам. В заседании приняли участие главы МИД Канады, Перу, Чили, Португалии, Уругвая, а также высокопоставленные представители ЕС.
Стороны признали, что хотя решение по ситуации в Венесуэле должно приниматься самими жителями, однако влияние кризиса на регион в целом обязывает страны региона и международное сообщество играть более активную роль в процессе скорейшего возвращения к демократии в Венесуэле.
Здание Капитолия в Вашингтоне
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Группа Лимы находится в оппозиции к действующей власти в Венесуэле. Группа выступает за проведение новых выборов в стране, но против военного вмешательства.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеГруппа ЛимыВенесуэлаПеруРоссияВ мире
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