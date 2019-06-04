Группа Лимы рассмотрит вопрос о помощи России в решении кризиса в Венесуэле

ООН, 4 июн – РИА Новости. Группа Лимы рассмотрит вопрос о том, как Россия может помочь в урегулировании политического кризиса в Венесуэле, заявил РИА Новости глава МИД Перу Нестор Пополисио.

"Очевидно, мы собираемся проверить, возможно ли, что позиция России поможет найти решение", - заявил Пополисио.

Ранее в понедельник представители Группы Лимы и Международной контактной группы провели встречу в Нью-Йорке. Стороны высказались за продолжение оказания гуманитарной помощи Венесуэле и соседним странам. В заседании приняли участие главы МИД Канады, Перу, Чили, Португалии, Уругвая, а также высокопоставленные представители ЕС.

Стороны признали, что хотя решение по ситуации в Венесуэле должно приниматься самими жителями, однако влияние кризиса на регион в целом обязывает страны региона и международное сообщество играть более активную роль в процессе скорейшего возвращения к демократии в Венесуэле.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.