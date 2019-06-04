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РИА Новости

Власти Японии анонсировали новый раунд торговых переговоров с США

Вчера, 06:36
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ТОКИО, 4 июн – РИА Новости. Новый раунд торговых переговоров на рабочем уровне между Японией и США пройдет в Вашингтоне 10-11 июня, сообщил во вторник министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги.
По информации агентства Киодо, на встрече будут присутствовать представители японского МИД, а также министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла и министерства экономики, торговли и промышленности. Ожидается, что стороны вновь подтвердят свои позиции в отношений таможенных пошлин на сельскохозяйственные и промышленные товары.
"В настоящее время точное время и формат встречи пока не определен", - добавил Мотэги.
Япония и США начали торговые переговоры после того, как администрация Трампа приняла решение не участвовать в Транс-Тихоокеанском партнерстве и сосредоточиться на заключении двусторонних договоренностей. Недовольство президента США Дональда Трампа вызывают, в частности, условия и объем импорта японских автомобилей. Трамп принял решение отложить введение пошлин на импортные машины и детали к ним на полгода.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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ЯпонияСШАЭкономика
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