Власти Японии анонсировали новый раунд торговых переговоров с США

ТОКИО, 4 июн – РИА Новости. Новый раунд торговых переговоров на рабочем уровне между Японией и США пройдет в Вашингтоне 10-11 июня, сообщил во вторник министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги.

По информации агентства Киодо, на встрече будут присутствовать представители японского МИД, а также министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла и министерства экономики, торговли и промышленности. Ожидается, что стороны вновь подтвердят свои позиции в отношений таможенных пошлин на сельскохозяйственные и промышленные товары.

"В настоящее время точное время и формат встречи пока не определен", - добавил Мотэги.