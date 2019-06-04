Названы наиболее часто ломающиеся смартфоны

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Названы бренды смартфонов, которые жители Москвы чаще всего сдавали в ремонт в апреле этого года, пишет "Коммерсант".
Так, на долю Apple пришлось более трети отданных в сервисный центр гаджетов (33 процента), на втором месте — Samsung (18 процентов).
Самые ремонтируемые смартфоны Apple — iPhone 6, 5S, 5 и 6S, а среди моделей линейки Samsung — A5, S3 и A3. Что касается китайских брендов, чаще всего сдают в ремонт Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Наиболее распространенная жалоба при сдаче в ремонт iPhone — выход из строя батареи устройства (30 процентов случаев), причем владельцы Samsung сталкиваются с аналогичной проблемой в 17 процентах случаев, а пользователи китайских смартфонов — в 14 процентах.
У телефонов китайских брендов самым частым поводом для ремонта становится поломка экрана (56 процентов случаев), а владельцы Samsung обращаются к специалистам с вопросами по ремонту корпуса гаджета (20 процентов).
Что касается стоимости ремонта, то на первом месте идут смартфоны Xiaomi, починка которых обходится владельцу в среднем в 30 процентов от его полной стоимости. В то же время на ремонт Samsung в среднем тратят 25 процентов от цены нового смартфона, а на iPhone — 13 процентов.
3 июня, 22:38Apple представила iOS 13